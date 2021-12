Un accident de la circulation est survenu, mardi soir peu après 20 h 30, sur la N 89 entre la Barrière de Champlon et Nassogne. Le conducteur d’une camionnette a perdu le contrôle. Le véhicule, seul en cause, a fait une sortie de route et a terminé sa course dans le fossé. Une personne a été légèrement blessée. Les pompiers de La Roche-en-Ardenne et de Saint-Hubert sont intervenus.