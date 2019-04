Un camion et une voiture sont entrés en collision à hauteur de Tellin.

Ce vendredi, en milieu d’après-midi, un accident grave s’est produit sur l’autoroute E 411 en direction de Luxembourg à hauteur de Tellin. Une personne est décédée. Deux blessés ont été transportés à l’hôpital. La zone de secours Dinaphi est intervenue.

« La zone a reçu l’appel à 15 h 16 », précise Gilles Boonen, porte-parole de la zone Dinaphi. « Un camion et une voiture sont impliqués dans l’accident. Les pompiers de Rochefort et de Beauraing sont intervenus pour la désincarcération et le balisage. Trois ambulances ont été envoyées sur place. »

Le parquet du Luxembourg précise que la personne décédée est le passager de la voiture, un homme né en 1981. Le conducteur a semble-t-il percuté l'arrière du camion en se rabattant sur la bande de droite. Il n’était pas sous influence d’alcool ni de drogue. Dans la côte de Tellin, le camion roulait à faible allure. La voiture est immatriculée au Grand-Duché.