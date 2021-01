Un accident grave est survenu, vendredi soir, sur la N 845, rue de Burtaubois, après le village de Biourge, en direction de Neufchâteau, dans la commune de Bertrix. Le dispatching de la zone de secours a reçu l’appel à 21 h 49.

Un automobiliste a perdu le contrôle de son véhicule. La voiture a terminé sa course contre un arbre. Le conducteur, originaire de Léglise, et son fils âgé de 13 ans, ont été sérieusement blessés. Les pompiers de Bertrix sont intervenus. La police de la zone Semois et Lesse a dressé le constat.

Le jeune homme a été transporté dans un état critique à l’hôpital de la Citadelle à Liège. Ses jours sont en danger. Son père, hospitalisé, hier soir,à Libramont, a été transféré à la Citadelle ce matin. Selon le bourgmestre Mathieu Rossignol, plusieurs accidents se sont déjà produits sur ce tronçon de la N 845.