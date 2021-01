Le dossier relatif à l’accident mortel ayant coûté la vie à Joachim Vieuxtemps revenait ce lundi devant le tribunal de police de Marche. Soit près d’un an jour pour jour après la première audience.

Les faits remontent au 22 septembre 2018, dans le village de Petit-Han (Durbuy). Joachim Vieuxtemps rentrait du travail quand sa voiture est entrée en collision avec le véhicule conduit par Philippe V., aujourd’hui poursuivi pour homicide involontaire. Selon le rapport judiciaire établi à l’époque, le prévenu roulait sous l’influence de l’alcool et se serait déporté sur l’autre bande au moment de l’impact. Alors que le jugement était attendu pour novembre dernier suite à de multiples rebondissements, le juge avait ordonné la réouverture des débats en demandant que plusieurs pièces soient jointes au dossier, dont le casier judiciaire de la victime et une enquête de moralité. But de la procédure : clarifier les allégations du prévenu selon lequel la victime était portée sur la vitesse et l’alcool au volant. « Voilà un an qu’on a plaidé la première fois. Que le dossier était complet et que tous les éléments convergeaient sur base des conclusions de l’expert judiciaire », souligne Joseph Hollange, l’avocat de la compagne de Joachim Vieuxtemps, à l’intention du président du tribunal.

« Votre jugement l’a anéantie. Elle a eu l’impression que vous analysiez le procès d’intention fait par le prévenu à la victime, que le procès de Philippe V. devenait le procès de Joachim Vieuxtemps. » Le président du tribunal a précisé que des procédures de ce type étaient courantes dans les procès d’assises et qu’elles ne visaient qu’à « fermer des portes ». Quant à la défense, elle affirme que le but de la manœuvre n’est pas d’enfoncer la victime, mais de démontrer qu’il subsiste un doute. Le casier judiciaire de la Joachim Vieuxtemps ne mentionne finalement que quelques faits de roulages mineurs survenus il y a plus de 8 ans. Le ministère public a maintenu ses réquisitions à l’encontre de Philippe V., soit 3 ans d’emprisonnement, 5.000€ d’amende, et une déchéance du droit de conduire de 3 ans. Jugement le 15 février.