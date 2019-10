En mars 2017, Justine Hébert (20 ans) et Noah Vanhamme (12 ans) perdaient la vie dans un accident de la route suite à la collision entre leur scooter et une voiture à On.

L’automobiliste en question a été condamné en octobre 2018 à 240 heures de travaux d’intérêt général et déchéance du droit de conduire de 8 mois pour homicide involontaire et alcoolémie au volant. Vendredi, l’addition s’est encore alourdie d’une amende de 300€. Le jeune homme de 27 ans ne s’était pourtant plus fait connaître de la justice depuis les faits. Mais l’accident s’était produit alors qu’il était toujours sous le coup de mesures probatoires imposées suite à un excès de vitesse pour lequel il avait bénéficié d’une suspension du prononcé de trois ans en 2016. Une mesure de faveur que le tribunal correctionnel de Marche a donc décidé de faire sauter. La défense avait pourtant sollicité son maintien. Pas en remettant la responsabilité de l’automobiliste dans l’accident de On en cause. Mais en évoquant les nombreux ennuis que le drame lui avait valus par la suite. « Après l’accident, mon client s’est retrouvé assailli par l’entourage des victimes. Il a fait l’objet de harcèlement sur les réseaux sociaux et son immeuble a subi des dégradations. » L’avocat avait également rappelé que, dans son jugement prononcé à l’époque, le tribunal de police précisait que l’accident aurait pu arriver à n’importe qui. « Mon client suivait un véhicule, il a entamé une manœuvre de dépassement tout-à-fait régulière, et un scooter est arrivé avec deux personnes dessus. » Quant à l’alcoolémie au volant, elle aurait été très faible. « On pourrait parler de la gorgée de trop. » Des arguments qui n’auront finalement guère pesé dans la balance. Le tribunal correctionnel a donc décidé de révoquer la suspension du prononcé et de la remplacer par une amende 300€, ou un an de prison, le tout avec sursis pour un tiers.