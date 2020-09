Le tribunal de police de Marche rendra son jugement relatif à l’accident mortel ayant coûté la vie à Joachim Vieuxtemps le 12 octobre prochain. Un drame survenu le 22 septembre 2018 à Petit-Han.

Employé dans un restaurant de Grandhan, Joachim Vieuxtemps reconduisait un collègue après le service quand leur voiture est entrée en collision avec une Porsche. Philippe V., le conducteur du second véhicule en question, doit aujourd’hui répondre d’homicide involontaire. Selon le rapport judiciaire établi à l’époque, le prévenu se trouvait sous l’emprise de l’alcool et roulait à grande vitesse au moment du drame. Il aurait quitté sa bande de circulation avant de percuter l’Audi de Joachim Vieuxtemps dans un virage. Malgré un rapport accablant confirmé par un second expert mandaté par la partie civile et des antécédents spécifiques en matière d’alcool au volant, l’intéressé conteste toujours sa responsabilité dans l’accident. Il dénonce une enquête menée exclusivement à charge, tant par le parquet que par la police, tout en égratignant la réputation de la victime, qu’il présente comme un bon vivant à la boisson facile, porté sur la vitesse au volant. La défense évoque également des liens entre l’un des inspecteurs et Joachim Vieuxtemps.

L’avocat estime que les droits du prévenu à un procès équitable n’ont pas été respectés et demande que les poursuites soient déclarées irrecevables. Le parquet réclame quant-à-lui 3 ans d’emprisonnement, 5.000€ d’amende, la déchéance du droit de conduire pour 3 ans, et la mise en place d’un alcolock, dispositif empêchant le conducteur de reprendre le volant sous l’influence de l’alcool.