La voiture a fait une sortie de route et a percuté violemment des grumes en bordure de voirie

Un dramatique accident de la route est survenu, vendredi soir, peu avant 22 h, rue du Hawys 32 à Villers-devant-Orval. Une voiture, avec à son bord trois personnes, a fait une sortie de route et est entrée en collision avec des grumes qui se trouvaient en bordure de voirie. L'impact a été violent, la voiture s'est ensuite couchée sur le flanc.

Le passager du véhicule est décédé sur place et le conducteur a été héliporté au CHU de Liège. La troisième personne, plus légèrement blessée, a été transportée à l'hôpital de Libramont Le parquet a mandaté un expert. Les pompiers de Florenville, avec un officier d’Arlon, et l’hélicoptère médicalisé de Bra-sur-Lienne sont intervenus.