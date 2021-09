La conductrice a perdu le contrôle. La voiture a terminé sa course contre un arbre

Un accident grave s’est produit mercredi vers 22 h 50 sur l’autoroute E 25 à hauteur de Harre (Manhay) en direction de Bastogne. Une conductrice, seule en cause, a perdu le contrôle de son véhicule. La voiture a terminé sa course contre un arbre. La jeune femme est décédée sur place. Les pompiers d’Erezée sont intervenus avec en renfort leurs collègues d’Aywaille de la zone de secours WAL et l’hélicoptère de Bra-sur-Lienne.