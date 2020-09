Dans la nuit de lundi à mardi, un accident grave s’est produit rue du Serpont, à hauteur du numéro 123, à Libramont. Un Libramontois est décédé.

La voiture, seule en cause, a été retrouvée dans un talus, ce mardi matin, vers 9 h. Elle se dirigeait vers la N 89 quand l’accident s’est produit. Elle a quitté la route, à hauteur du square, et a percuté un poteau avant de terminer sa course en contrebas.

Les pompiers de Saint-Hubert, de Bertrix de même que la police de la zone Centre-Ardenne se sont rendus sur place.