Dans la nuit de mercredi à jeudi, un accident spectaculaire, mais heureusement sans gravité, s’est produit rue de la Papeterie à Heinsch dans la commune d’Arlon.

Vers 4 h, un automobiliste, seul en cause, a perdu le contrôle de son véhicule et a percuté la rambarde de sécurité du pont du chemin de fer. Sous la violence du choc, la rambarde a cédé et le véhicule s’est retrouvé pendu dans le talus au-dessus de la voie ferrée.

" La voiture menaçait de tomber sur les voies", explique Jessica Nibelle, porte-parole d’Infrabel. "Le trafic ferroviaire a été interrompu sur la ligne 162 de 4 h 25 à 5 h 06 . L’horaire du train Arlon-Bruxelles midi a été le seul impacté. Il est arrivé avec quelques minutes de retard."

La police, les pompiers d’Arlon et un dépanneur se sont rendus sur place. Le véhicule, en mauvaise posture, a été enlevé. Le conducteur n’a pas été blessé.