Un automobiliste, seul en cause, a perdu le contrôle de son véhicule à hauteur de Longlier

Un accident de la circulation s’est produit, lundi en début de soirée, sur l’autoroute E 411 en direction de Bruxelles à hauteur de Longlier (Neufchâteau).

Un automobiliste, seul en cause, a perdu le contrôle. La voiture a terminé sa course dans le fossé. Un blessé a été pris en charge. Les pompiers de Neufchâteau, Bertrix et Saint-Hubert sont intervenus.