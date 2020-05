La société Arnould et une entreprise mandatée par SOS pollution ont évacué les batteries

A la suite de l’accident impliquant un camion hongrois et un véhicule tampon sur l’autoroute E 411 à hauteur d’Anloy (Libin), d’importants moyens humains et matériels ont été déployés pour dépolluer le sol et évacuer les 24 tonnes de batteries contenant de l’acide sulfurique.

"SOS Pollution a mandaté une société pour évacuer les batteries endommagées", souligne l’officier Antoine Gillardin de la zone de secours Luxembourg. "L’acide qui s’était répandu sur la chaussée a été traité par dilution. Quatre agents de la protection civile et un conseiller en substance dangereuse sont intervenus. Les batteries intactes ont été évacuées par la société Arnould."

Des pompiers de Bertrix, Neufchâteau, Bastogne, Virton, Marche-en-Famenne, Bouillon et Arlon se sont rendus sur les lieux de l’accident. Tout comme la police et des agents du Service Public de Wallonie. Au total une trentaine de personnes ont été mobilisées L’intervention s’est terminée vers 1 h 30. L’autoroute, en direction de la Namur, a pu rouvrir une demi-heure plus tard.