Un accident de la circulation est survenu, dans la nuit de jeudi à vendredi, vers 3 h, sur la N 40 à Burnaimont dans la commune de Léglise. Un automobiliste, seul en cause, a perdu le contrôle de son véhicule. La voiture a terminé sa course sur le flanc. Un balisage d’Etalle, une autopompe et une ambulance de Neufchâteau ont été envoyés sur place. Un officier de la zone de secours Luxembourg s’est rendu sur les lieux de l’accident.