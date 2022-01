Le 20 janvier prochain, à 20h, à la cafeteria de la Halle aux Foires de Libramont, ColLibri, le collectif de citoyens libramontois venant en aide aux personnes migrantes en transit sur le territoire communal, organise une séance d’information et d’échanges sur la migration de transit, en collaboration avec le CNCD-11.11.11, le CRILUX et le GAL Nov’Ardenne.

Alertés en janvier 2021 par d’autres collectifs luxembourgeois sur la présence de migrants en transit à Libramont, des citoyens libramontois se sont organisés pour leur venir en aide. Depuis neuf mois, avec la collaboration d’autres associations et grâce à un subside reçu de la Région Wallonne via l’asbl DisCRI (le dispositif de concertation et d’appui aux Centres Régionaux d’Intégration de Wallonie), le collectif apporte à ces personnes l’aide humanitaire dont elles ont besoin : nourriture, vêtements, lien social et, depuis décembre, et avec le concours de la bourgmestre de Libramont, un logement.

L’objectif de la séance d’information et d’échanges du 20 janvier prochain est triple :

· Informer les citoyens libramontois sur les actions du collectif

· Informer les citoyens libramontois sur le quotidien de ces personnes migrantes en transit, sur leur présence à Libramont, et répondre aux questions que cette situation peut susciter dans la population. ColLibri souhaite placer cette séance sous le signe du dialogue et de l’échange. Le CRILUX et la police fédérale seront présents afin de répondre aux questions que les citoyens peuvent se poser, le CNCD-11.11.11 assurera la modération

· Récolter des dons et recruter des personnes volontaires désireuses de s’impliquer dans la vie du collectif. Les personnes intéressées, mais ne pouvant pas être présentes ou préférant poser leurs questions par écrit sont invitées à le faire sur l’adresse du collectif : collibri6800@gmail.com avant le 18 janvier.

Cette séance sera organisée dans le respect des normes sanitaires : port du masque obligatoire , distanciation sociale.