En raison du covid-19, les personnes actuellement en attente - les primo-arrivants - dans la plupart des centres d’accueil de notre Province ont pris du retard dans leur démarche. "Avant la crise et le confinement, il fallait déjà au moins une bonne année pour obtenir des papiers réglementaires. Je parle ici pour les plus chanceux, car certains résidents sont là depuis cinq ans.. Aujourd’hui, les démarches vont être plus longues. Je vous laisse imaginer la tension qui règne parfois dans les couloirs", explique Olga Dounskaia, du centre d’accueil de Ste-Ode qui compte aujourd’hui 341 résidents.