La chambre du conseil de Mons a analysé, lundi matin, le dossier relatif à une éventuelle fraude électorale qui a secoué la commune de Neufchâteau (province de Luxembourg) en octobre 2018. La chambre du conseil doit se prononcer sur les renvois éventuels devant le tribunal correctionnel des vingt-cinq inculpés de l'affaire des fausses procurations électorales de Neufchâteau. L'ordonnance sera rendue le 20 avril.

Le dossier concerne une suspicion de fraude électorale, pour le scrutin du 14 octobre 2018, autour de procurations concernant les résidents d'un home pour personnes âgées.

Une vingtaine de personnes ont été inculpées dans ce dossier par le juge d'instruction luxembourgeois Jacques Langlois, dont l'ancien-député bourgmestre de Neufchâteau, Dimitri Fourny (CDH), et deux de ses colistiers pour des faits qualifiés de faux en écritures et usage de faux, abus de confiance, avec la circonstance d'abus de faiblesse d'une personne en situation de vulnérabilité, ainsi que de participation à une association de malfaiteurs. Dimitri Fourny a toujours indiqué ne rien avoir à se reprocher.

Si l'affaire est plaidée à Mons, c'est parce que le parquet du Luxembourg avait demandé à la Cour de Cassation d'être dessaisi de l'affaire pour cause de suspicion légitime due à des liens de parenté entre certains inculpés et des membres du greffe. Un dessaisissement accepté par la Cour de Cassation.

Lundi matin, plusieurs avocats étaient présents à l'audience qui s'est tenue à huis clos.