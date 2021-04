L’intercommunale de soins de santé Vivalia vient de rappeler, dans un communiqué, que la campagne de sensibilisation au respect du personnel, annoncée dans nos colonnes, débute ce lundi.

" La crise du Covid bouleverse l’ensemble de notre société depuis plus d‘un an et nous contraint tous à vivre au quotidien avec des restrictions, voire des interdictions", souligne Vivalia. " Cette situation est difficile à vivre et elle engendre parfois des comportements déplacés vis-à-vis de notre personnel qui reste mobilisé chaque jour pour aider celles et ceux qui en ont besoin."

Vivalia condamne ces attitudes excessives et agressives et soutient son personnel qui a subi des violences. Dès ce lundi, des affiches sont disposées dans tous les sites pour rappeler aux patients, à leurs proches et à tous ceux qui franchissent les portes que ce dont on a le plus besoin aujourd’hui, c’est de respect, pas d’insultes.

"Nous continuons à vous soigner, continuez de nous respecter !" est le message de cette campagne visant à diminuer les comportements agressifs dont sont victimes les médecins, les infirmières et le personnel d’accueil.

Les respecter, c’est les aider à continuer à prodiguer des soins de qualité malgré la situation difficile – les soins intensifs affichent encore un taux d’occupation inquiétant - malgré la crise qui joue les prolongations. Vivalia veut avant tout sensibiliser à cette problématique en misant sur la compréhension et l’intelligence de chacun.e.