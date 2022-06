La Foire agricole de Libramont revient, après deux ans d’absence, du 29 juillet au 1er août sur le champ de foire, et en forêt à Bertrix, les 2 et 3 août. Les organisateurs ont présenté, vendredi, les grands axes de l’édition 2022.

"Ces deux ans sans nous ont poussé à avoir une réflexion sur ce que nous sommes et sur ce que nous voulons être, les objectifs que l’on vise à long terme, a souligné d’emblée Jean-François Piérard, le président de la Foire. Né en 1926, notre événement aura bientôt 100 ans. Le nouveau code des sociétés a fait disparaître l’union professionnelle le Cheval de trait ardennais. Nous avons créé une société coopérative à finalité sociale."

La 86e édition se déroulera sous la bannière "Ici commence un monde durable", plus qu’une thématique, un crédo, une ambition, un engagement à long terme.

"Nous voulons défendre la vision selon laquelle l’agriculture et la foresterie qui s’inspirent de la nature sont durables, que ce soit sur les plans économique, social ou environnemental,, a poursuivi Jean-François Piérard. La Foire veut apporter des solutions aux agriculteurs confrontés à des demandes ou des exigences qui les mettent sous pression continuellement."

La Foire entend montrer l’exemple en réduisant les émissions de CO2 liées à l’organisation mais aussi les déchets. Elle souhaite augmenter le recyclage dans une logique circulaire. Les deux changements importants : les tapis de sol, non recyclables - 10 tonnes en 2019 - seront remplacés par des tapis de chanvre qui serviront par la suite aux maraîchers et aux pépiniéristes locaux et la suppression des couverts, gobelets et autres gadgets en plastique. La végétalisation du site est un objectif à moyen et long terme.

680 exposants

En termes de nombre d’exposants et de visiteurs, les organisateurs remettent cette année les compteurs à zéro.

" Nous avons lancé la Foire en mars avec quelques appré hensions, a expliqué Caroline Willems, la directrice commerciale. Nous avons constaté qu’elle reste un rendez-vous unique et incontournable : à ce jour 680 exposants sont inscrits, le taux d’occupation du site de 100 000 m2 se situe entre 70 et 100 % en fonction des secteurs d’activité."

Au programme de l’édition 2022, entre-autres, une allée de l’élevage ainsi que des pôles "ferme connectée" et " lait et santé animale", des concours d’animaux d’élevage, des spectacles équestres, des rencontres professionnelles, un espace "carresses" , des conférences et, bien sûr, la zone "Ardenne Joyeuse" où de nombreux produits du terroir seront proposés.

Quant aux Demo Forest qui occuperont 120 hectares à Rosart, les 2 et 3 août, elles compteront 160 exposants. Les visiteurs découvriront les engins sylvicoles en conditions réelles sur un parcours de 5 km. Habituellement, la plus grande foire en plein air d’Europe attire plus de 200 000 visiteurs. Après deux ans d’absence, la foule sera sans doute à nouveau au rendez-vous.

Nadia Lallemant