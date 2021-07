Les intempéries ont très durement touché certaines communes de la province de Luxembourg. Pour venir en aide aux sinistrés, la Haute École Robert Schuman lance un appel aux dons.

Une collecte de vêtements chauds et de couvertures, de vivres non-périssables et de matériel d'entretien pour procéder au nettoyage des lieux sinistrés est organisée au siège administratif de la HERS, rue Fontaine aux Mûres, 13 b (en face du centre de distribution de la Poste) à Libramont, du lundi 19 au mercredi 21 juillet de 9 h à 16 h.

Quelques exemples de dons recherchés : des contenants tels que des caisses en carton et sacs plastiques/papier, qui permettront de faire un travail de tri au siège, des vêtements chauds, des chaussures, des bottes (en bon état), des couvertures, des vivres non-périssables tels que pâtes, riz, conserves, de l'eau en bouteille, des croquettes pour animaux , des écuelles, seaux, torchons et raclettes, des produits d'entretien, des protections hygiéniques, du papier toilette, des langes pour enfants et des biberons.

Si vous avez du matériel / infrastructure d'accueil qui peut s'avérer utile et que vous êtes disponible pour le mettre en action, vous pouvez vous manifester auprès des coordinateurs qui vous dirigeront vers les personnes dans le besoin.

"Les administrations communales sont débordées d'appels en ce moment, tout comme les services de secours", explique Michel Jamoule, chargé de communication à la HERS. " Nous sommes en contact avec le GAL Nov'Ardenne et le centre de crise de la province de Luxembourg pour coordonner nos actions aux leurs et pour acheminer les récoltes et les propositions d'aide aux personnes dans le besoin. Nous sommes également en contact étroit avec la Haute Ecole Charlemagne de Liège qui compte et connaît de nombreuses personnes touchées de plein fouet par les inondations. Nous leur acheminerons également le produit de nos récoltes et les propositions d'aide, dans la mesure des disponibilités. »