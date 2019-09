La substitut du Procureur, Marianne Lejeune, n’as guère été tendre avec ce prévenu.

Marianne Lejeune, substitut du procureur dans ce tribunal correctionnel, ne plaisante jamais lorsqu’il s’agit de traiter une affaire de coups et blessures. Surtout quand la victime est une femme. Le prévenu du jour, dénommé Julien, a en fait les frais ce mercredi matin. Il est notamment poursuivi pour avoir, à plusieurs reprises, porté des coups à sa compagne.

La dame en question est toujours avec notre homme. « Par amour, par crainte, pas le choix? «Je vous préviens, Madame Audrey (nom d’emprunt). Quittez le car il sera peut-être top tard le jour où on vous verra au cimetière », lui lance même Marianne Lejeune. Un avertissement sans frais. Elle est encore plus directe lorsqu’il faut dresser le portrait de notre prévenu, qui comparait aussi pour d’autres charges et qui a déjà été condamné dans le passé.

Notamment pour des actes de violence ou de rébellion. Face au juge, notre homme fait le beau et minimise. « Je suis désolée mais je ne peux croire vos propos. Vous semblez bien calme aujourd’hui, devant nous.

Mais la réalité est tout autre. Alcool, drogue, multiples infractions au code de la route, rebellions, violence.…La liste est longue. En plus, vous avez déjà été condamné dans le passé. Par chance, vous évitez en sursis mais celui-ci est terminé. La sanction éventuelle que vous pourriez recevoir aujourd’hui ne sera pas doublée vu le délai de prescription. Je vous préviens et vous le redis : la prochaine fois qu’on pourrait se voir, ce sera dans la salle plus bas.

Celle qu’on appelle « Cour d’Assises » Cette fois, vous l’avez évitée », lui dit-elle. Que risque notre prévenu? « En temps normal, j’aurais demandé 5 ans ferme. Ici, je laisse au juge le soin de prendre en compte tout votre parcours et de vous infliger la peine qu’il estime maximale. Et qui est prévu par la loi. »

En d’autres termes, le prévenu pourrait finalement s’en tirer à bon compte et ne pas prendre 5 ans. On le saura lors du jugement qui sera rendu au début du mois d’octobre.