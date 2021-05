Dès ce mardi au plus tard, les conditions de circulation seront modifiées à hauteur du carrefour Liedel à Arlon, situé au croisement de la N4, de la rue Godefroid Kurth et de l’avenue de Mersch.

Pour rappel, depuis le 7 mai, une nouvelle phase a débuté dans le cadre du chantier de l’aménagement du giratoire. Vu la situation sur le terrain, les équipes ont décidé, en concertation avec la police et la ville d’Arlon, de prendre des mesures pour mieux sécuriser la zone de travaux.

Concrètement, à hauteur du giratoire, la circulation sera réduite à une bande et régulée par des feux tricolores et il ne sera plus possible de passer de la N 4 à l’Avenue de Mersch et vice versa.

Les autres mesures annoncées précédemment restent d’application :

La vitesse reste toujours limitée à 30 km/h dans la zone des travaux (sur la N4 et dans les rues adjacentes). Il n’est plus possible de passer de la N4 à la rue Godefroid Kurth et vice versa.

Les usagers, en provenance du Luxembourg, circulant sur la N4 et souhaitant rejoindre le centre-ville sont déviés à partir de la Spetz via la rue des Déportés.

Les usagers, en provenance de Bastogne, circulant sur la N4 et souhaitant rejoindre le centre-ville, sont déviés à partir du giratoire de la Knäppchen via la rue de Bastogne. Pour les riverains de la rue Godefroid Kurth, l’accès à la N4 s’effectue via la rue de Seymerich, Avenue du 10ème de Ligne, rue des Espagnols et le giratoire de la caserne Callemeyn.

La rue de Waltzing reste accessible depuis le chemin des Espagnols. Il n’est plus possible de passer de la N4 à la rue Michel Hamélius et vice versa. Les riverains doivent accéder à la N4 via les déviations locales mises en place. Un cheminement pour les piétons est prévu et les arrêts de bus sont provisoirement déplacés.