Dès le 7 mai, au croisement de la N 4, de la rue Godefroid Kurth et de l’avenue de Mersch

Dès ce vendredi 7 mai, une nouvelle étape sera franchie dans le chantier de sécurisation du carrefour Liedel à Arlon, situé au croisement de la N 4, de la rue Godefroid Kurth et de l’avenue de Mersch, avec le basculement de la circulation de l’autre côté de la voirie. Ce basculement marquera la fin des travaux d’aménagement de la première partie du giratoire et permettra d’y réaliser la seconde partie.

Les opérations de signalisation en vue du basculement seront mises en place dans la nuit du 7 au 8 mai. A partir du 8 mai, les conditions de circulation seront modifiées dans cette zone :

· La vitesse sera toujours limitée à 30 km/h dans la zone des travaux (sur la N4 et dans les rues adjacentes).

· La circulation sur la N4 sera maintenue sur une bande dans chaque sens de circulation dans la zone des travaux et sera déportée sur le côté de la voirie au niveau du giratoire nouvellement créé.

· Il ne sera plus possible de passer de la N4 à la rue Godefroid Kurth et vice versa.

. Les usagers, en provenance du Luxembourg, circulant sur la N4 et souhaitant rejoindre le centre-ville seront déviés à partir de la Spetz via la rue des Déportés.

. Les usagers, en provenance de Bastogne, circulant sur la N4 et souhaitant rejoindre le centre-ville, seront déviés à partir du giratoire de la Knäppchen via la rue de Bastogne

. Pour les riverains de la rue Godefroid Kurth, l’accès à la N4 s’effectuera via la rue de Seymerich, Avenue du 10ème de Ligne, rue des Espagnols et le giratoire de la caserne Callemeyn.

· L’accès vers l’avenue de Mersch sera rétabli pour les usagers circulant sur la N4 en provenance du Luxembourg.

. Pour les usagers circulant sur la N4 en provenance de Bastogne, une déviation sera mise en place via la rue des Espagnols.

· Les usagers en provenance de l’avenue de Mersch seront obligés de tourner à droite sur la N4.

. Les usagers souhaitant se diriger vers le Luxembourg via la N4 seront alors invités à effectuer un demi-tour au giratoire de la Knäppchen (aussi appelé giratoire de Bonnert).

· La rue de Waltzing restera accessible depuis le chemin des Espagnols.

. La rue Waltzing sera directement accessible pour les usagers circulant sur l’Avenue de Mersch, en provenance du Luxembourg.

· Il ne sera plus possible de passer de la N4 à la rue Michel Hamélius et vice versa.

. Les riverains devront accéder à la N4 via les déviations locales mises en place. Un cheminement pour les piétons sera prévu et les arrêts de bus seront provisoirement déplacés.

Tout sera mis en œuvre pour rendre le giratoire opérationnel pour la première quinzaine du mois de juillet . La circulation s’y effectuera alors sur la sous-couche de la voirie, la couche de roulement devant être posée par la suite lorsque la totalité de la voirie sera aménagée. Cette opération nécessitera la fermeture du carrefour Liedel pendant deux jours. De même, la réalisation de l’ilot central côté Luxembourg nécessitera la fermeture d’un sens de circulation pendant une semaine. Les modalités pratiques de ces opérations seront communiquées ultérieurement.

Par la suite, le chantier se terminera par des opérations qui n’auront qu’un impact ponctuel et de courte durée. La totalité du chantier devrait être achevée pour la fin de l’année 2021.