L’humoriste et imitateur belge sera l’invité d’honneur du Marché de Julien

Dans le cadre du troisième marché de printemps, l’humoriste et imitateur belge André Lamy présentera, le samedi 21 mars, dès 20 h, à Marbehan, son spectacle Lamy Râle .

Le chapiteau sera installé près du magasin de Julien Lapraille. Une formule spectacle avec dégustation de fromages et de bières artisanales sera proposée au prix de 35 euros.

Le Marché de Julien se déroulera les 21 et 22 mars. A découvrir, les produits et créations d’une vingtaine d’artisans et de producteurs.

Infos & Réservations : info@julienlapraille.be ou 0498/54 22 00