La commune de Martelange vient d'annoncer dans un communiqué qu'elle a décidé, en concertation avec le comité carnaval, d'annuler l'édition 2022 des festivités carnavalesques prévues le 6 mars. "Une décision difficile dans la situation actuelle. Garantir la sécurité et la bonne organisation d'une festivité de cette ampleur avec un protocole sanitaire stricte est impossible."

Pour rappel, le comité avait annoncé, au cours de la réunion à Bastogne, qu'il organiserait une version light de l'événement mais il constate aujourd'hui, à la suite d'une entrevue avec la zone de police de que les protocoles sanitaires liés au baromètre mis en place récemment ne permettent pas la tenue de festivités de cette ampleur sur le territoire communal.

"Divers scénarios ont été envisagés par les différentes parties prenantes, mais la seule alternative est l'annulation pure et simple des festivités traditionnelles du week-end. En effet, les obligations du protocole sanitaire sont nombreuses et impossible à mettre en application", poursuit le communiqué.

Ces obligations ? Contrôle des CST avec document d'identité, interdiction d'interaction entre les différents groupes et le public (confettis, bonbons...), compartimentage de la foule, jauge maximale de public à faire respecter, entrée et sortie unique à l'événement mais aussi pour chaque point stratégique (buvette, sanitaire, fritkot...), mise en place de 2 kilomètres de barrière Nadar et masque obligatoire à partir de six ans

"Les interdictions et contraintes sont nombreuses. Sans parler du fait qu'au vu des annulations des autres festivités, le public risque de se ruer vers les quelques organisations restantes. Une situation qui pourrait être sujette à des débordements en tout genre. La commune estime qu'une annulation de l'événement est donc une sage décision dans l'intérêt global, légal et moral. Elle soutient le comité carnaval et attache énormément d'importance au folklore martelangeois", conclut-on