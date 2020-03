A Arlon et Nassogne, la réflexion est en cours. Le comité inter-carnaval se réunit ce mercredi

Ce mardi, la première ministre Sophie Wilmes a recommandé aux autorités communales d’interdire les manifestations de plus de 1.000 personnes organisées à l’intérieur. Cette recommandation, liée à l’épidémie de coronavirus, a été suivie par Yves Besseling, bourgmestre de Vaux-sur-Sûre.

"Nous avons décidé d’annuler le carnaval de Sibret, programmé ces 13 et 14 mars", précise-t-il. " En effet, dans notre commune, toutes les festivités carnavalesques se déroulent à l’intérieur et rassemblent plus de 1.000 personnes. Nous ne voulons prendre aucun risque."

Ce week-end, deux autres carnavals se déroulent à Arlon et à Nassogne. "J’ai lu avec attention les recommandations du fédéral", souligne Vincent Magnus, bourgmestre d’Arlon. "En ce qui concerne le chapiteau, il y a trois possibilités pour les organisateurs : ils l’annulent, ils limitent l’accès ou ils ne placent que le toit. Je les rencontre ce mercredi."

A Nassogne, le bourgmestre Marc Quirynen n’a pas encore pris de décision. " Le comité inter-carnaval se réunit ce mercredi afin de discuter des recommandations faites au niveau fédéral. A l’issue de cette réunion, nous verrons s’il y a lieu de maintenir ou non les activités organisées à l’intérieur."

Le gouverneur Olivier Schmitz souligne, dans un communiqué, qu’avec ses quatre collègues wallons, il a pris connaissance des décisions et recommandations adoptées ce jour par le Conseil national de sécurité. "Avec les autres gouverneurs, nous rencontrons ce soir-même le ministre de l'Intérieur, Pieter De Crem, et poursuivons les réflexions et la concertation nécessaire à la mise en oeuvre de ces mesures à nos niveaux de compétence", conclut-il.