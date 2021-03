Les centres de vaccination, accessibles au grand public, depuis le mardi 16 mars, à Marche-en-Famenne, Libramont, Bastogne, Virton et Arlon, n’ouvrent pas tous les jours cette semaine. En cause ? Un approvisionnement en vaccins insuffisant.

" Les cinq centres de la province de Luxembourg, n’ouvriront que deux ou trois jours", précise Xavier Derenne, porte-parole du gouverneur Olivier Schmitz. "Les vaccins ne seront, en effet, pas livrés en nombre suffisant pour permettre une ouverture quotidienne."

Dans ce contexte, les personnes de plus de 65 ans, qui ont décidé de se faire vacciner, ont été regroupées et certaines plages horaires ont été fermées. Ainsi, le personnel médical et logistique ne devra pas être mobilisé chaque jour.