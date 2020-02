Les trois rues aux abords de l’édifice religieux ont été fermées à la circulation

Ce mercredi, vers 8 h 30, une valise suspecte a été découverte devant la synagogue d’Arlon. Un dispositif de sécurité a été mis en place. Trois rues, dont la rue Netzer, ont été fermées à la circulation.

"On attend le service de déminage de l’armée", explique le chef de corps de la zone de police. "Cette valise à roulette va être analysées et sur base du résultat de l’analyse, les mesures de sécurité seront ou non renforcées. Le quartier pourrait être évacué."