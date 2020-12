Le conseil communal s’est ouvert avec une bonne nouvelle pour la ville. On parle ici des 14 fiches prévues dans le cadre de la rénovation urbaine et plus particulièrement des aménagements du centre-ville. En 2019, la ville avait acheté l’immeuble que tout le monde appelait « immeuble Blokker » pour un montant de 250 000 euros.

« Avant de faire des travaux, nous attendions l’avis du SPWE quant aux éventuels subsides. La Région wallonne vient récemment de nous confirmer que nous recevrons 60% du montant pour la partie commerce et 80% pour la partie logement. Soit 183 333 euros de subsides. Donc, il nous revient à une 70aine de milliers d’euros. Une bonne affaire », se félicite Vincent Magnus. Le bourgmestre lance ensuite plusieurs pistes pour à nouveau faire vivre l’endroit. « Outre un logement, il peut servir pour la Maison des Jeunes, pour un commerce, pour la maison des aînés ou un espace partagé, la Maison des associations… » Un cahier des charges sera rédigé, puis un auteur de projet sera désigné dans les prochains mois.

L’opposition se réjouit de ces deniers récoltés, mais estime quand même que la majorité fait une fois de plus cavalier seul sur l’affection de ce lieu. « C’est faire fi de ce qui avait été fait ces derniers mois par la Commission. Des citoyens se sont impliqués pour dire ce qu’ils souhaitaient y faire, vous ne les écoutez plus ? Vous ne les respectez pas. A la longue, c’est un peu fatiguant. Votre façon de faire…Je vous invite donc à refaire une réunion pour définir avec la Commission ce que cet immeuble doit devenir », dit Romain Gaudron. « Pas du tout, ce n’est pas notre intention de faire cavalier seul. C’est pour cela que c’est l’ensemble du Conseil communal qui devra se prononcer là-dessus », rétorque le bourgmestre. Les deux hommes ne seront pas d’accord. Le point a été accepté, la convention officielle pour obtenir des subsides a été approuvée à la majorité. Quant au budget, pas de surprise (voir édition du jeudi). Il a été approuvé.