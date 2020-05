Cette fermeture sera effective du vendredi 19 juin au vendredi 3 juillet. Elle intervient dans le cadre du chantier de réhabilitation et de sécurisation actuellement en cours. Elle permettra de réaliser la pose du revêtement et des marquages. Le début du chemin de Clairefontaine depuis le carrefour avec la N4 sera également fermé pendant cette période.

Une déviation sera mise en place depuis la N81 pour rejoindre l’autoroute E25- E411/A4 vers le Luxembourg jusqu’à l’échangeur n°1 de l’A6 vers le village de Windhof, et inversement.

Par ailleurs, dès ce mardi 2 juin, il ne sera plus possible d’accéder à la N4 à certains carrefours pour réaliser la pose du béton armé continu nécessaire à la piste cyclable qui traverse certaines rues qui aboutissent à la N4. Ces rues seront par ailleurs impactées par cette pose de béton.

Du mardi 2 juin au dimanche 14 juin, les tronçons suivants seront fermés : • Le début du chemin de Clairefontaine depuis le carrefour avec la N4 • Le chemin agricole à côté de l’hôtel des chiens (en face de la rue du Bourg) • Le début des rues du Cloître et de Bradenbourg depuis le carrefour avec la N4.

Déviations : ➢ Pour les habitants du chemin de Clairefontaine : la voirie pourra être utilisée dans les deux sens de circulation pendant la fermeture pour rejoindre l’autre côté de la N4. ➢ Les habitants de la rue du Cloître sont invités à rejoindre la N4 via le chemin de Dèle ➢ Les habitants de la rue de Bradenbourg sont invités à rejoindre la N4 via la rue du Bourg.

Du lundi 15 juin au vendredi 3 juillet, les tronçons suivants seront fermés : • Le début du chemin de Dèle et de la rue Birel depuis le carrefour avec la N4 • La rue du Bourg (Autelbas) depuis le carrefour avec la N4 jusqu’au croisement avec la route de Bradenbourg • Le début du chemin de Trêves depuis le carrefour avec la N4.

Déviations : ➢ Les habitants du chemin de Dèle sont invités à rejoindre la N4 via la rue du Cloître ➢ Les habitants de la rue du Bourg sont invités à rejoindre la N4 via la rue de Bradenbourg ➢ Les habitants du chemin de Trêves sont invités à rejoindre la N4 via la rue Saint-Nicolas jusqu’à Autelhaut pour reprendre la N4 via Weyler ou Autelbas.

Ces dates de fermetures de voiries sont susceptibles d’être modifiées en cas de conditions météorologiques défavorables. La circulation sera à nouveau possible sur la N4 selon des conditions habituelles après la pose du revêtement et des marquages. Des impacts ponctuels resteront possibles jusqu’à la fin de l’été 2020 pour achever totalement le chantier (pose de glissières et de signalisation, aménagement des espaces verts).

Ce chantier de réhabilitation et de sécurisation de la N4 a débuté le lundi 13 mai 2019 depuis la sortie d’Arlon jusqu’à Autelbas (4 km) dans les deux sens de circulation.

Concrètement, ce chantier consiste à : • Réduire la N4 de trois à deux voies de circulation depuis la sortie d’Arlon jusqu’au village d’Autelbas → 1 voie sera donc disponible dans chaque sens • Réhabiliter la N4 depuis la sortie d’Arlon jusqu’au village d’Autelbas (3 km) • Rénover les pistes cyclables depuis la sortie d’Arlon jusqu’au village de Barnich (4 km). • Réhabiliter les trottoirs depuis le carrefour de la Spetz jusqu’à la sortie d’Arlon (carrefour avec la N81). • Créer de nouvelles zones de stationnement le long de la N4 dans Arlon. • Aménager des espaces verts le long de la N4 dans Arlon.

Ce chantier est divisé en plusieurs phases afin de réduire au maximum l’impact sur la circulation : • Phase 1 : rénovation complète des trottoirs et des pistes cyclables depuis le carrefour de Spetz jusqu’à la sortie d’Arlon de mai à décembre 2019.• Phase 2 : depuis le 26 août, rénovation complète de la piste cyclable depuis Autelbas jusqu’à l’entrée d’Arlon. • Phase 3 : depuis octobre 2019, réhabilitation de la voirie de la N4 dans les deux sens. Les ouvriers travaillent sous la protection de feux tricolores par tronçons de 300 à 400 mètres. • Phase 4 : depuis début 2020, rénovation complète de la piste cyclable de la sortie d’Arlon à Autelbas en direction du Luxembourg.

Une voie de circulation est maintenue dans chaque sens la plupart du temps pendant les travaux. La vitesse est réduite à 50 km/h dans la zone de chantier. Ce chantier représente un budget d’environ 2 183 000 HTVA financé par la SOFICO. Ces travaux sont réalisés en collaboration avec le partenaire technique de la SOFICO : le Service Public de Wallonie Mobilité et Infrastructures.