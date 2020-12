Début octobre, de nouvelles bornes de recharge électrique ont été mises en service sur le parking des intercommunales Idélux, à la Drève de l’Arc-en-Ciel, à Arlon. Un petit pas de plus vers la diminution de consommation d’énergie fossile et vers une mobilité plus verte.

Idelux Développement a équipé le parc d’activités de Schoppach, où se situe son siège social, dans le cadre de l’appel à projets relatif au développement durable dans les parcs d’activités économiques lancé par la Wallonie.

Huit bornes publiques de chargement pour véhicules électriques ont été installées. D’une puissance de 22 kW, elles sont idéalement situées à proximité de l’autoroute et de l’hôtel IBIS. Elles complètent de manière importante l’offre de bornes à Arlon. Les travaux réalisés pour un montant de 43.412,86 euros ont bénéficié d’un subside de 20.700 euros. Ces bornes sont accessibles à tous au moyen d’une carte sans contact rfid.

Ce projet s’intègre, comme de nombreuses autres initiatives, dans la politique de responsabilité sociétale des Intercommunales : mise à disposition de vélos à assistance électrique pour les déplacements courts du personnel, remplacement de l’éclairage intérieur par des LED, isolation des bâtiments et placement de panneaux solaires.