Les travaux du Pôle Bois viennent de commencer sur le campus d’Arlon de l’Université de Liège. Ce projet de pôle économique axé sur le bois est soutenu par le gouvernement wallon et par le Fonds européen de développement. Il a pour vocation de faire se rencontrer, sur un même site, universitaires, hautes écoles, apprenants et entreprises pour qu’ils puissent conjuguer leurs forces en faveur d’une économie plus durable.

Le projet porté par trois partenaires - Idélux, l’ULG, le Forem Wallonie Bois - intègre sur un seul site mis à disposition par le campus d’Arlon de l’ULiège, un hall-relais, un centre d’entreprises et un centre de formation en construction durable. Ces nouveaux bâtiments qui occuperont une superficie de 1 400 m² sont pour partie financés par le fonds européen Feder et la Wallonie à concurrence de 1 513 323,45 €.

"La Wallonie doit relever le défi de la transition industrielle et s’orienter vers une économie bas carbone respectueuse des ressources, précise Idélux. Pour y arri ver, il faut faire preuve de créativité, d’innovation et de collaboration entre les différents acteurs du territoire. Le campus d’Arlon est déjà spécialisé sur les thématiques liées à l’environnement. Ce nouveau Pôle Bois sera un réel atout supplémentaire. C’est un nouvel écosystème au sein duquel des idées innovantes pourront voir le jour. Ainsi, les spin-off qui naissent au sein de l’université pourront tester leurs activités au niveau du centre d’entreprises et/ou du hall-relais et pourquoi pas ensuite les développer sur le micro-parc d’activités économiques du site."

La première phase des travaux débute par la préparation d’un terrain de 46 ares. Lorsque cette première phase préparatoire sera terminée, des archéologues se rendront sur le site à la recherche d’éventuels vestiges romains. Le chantier de construction proprement dit devrait débuter à la mi-mai et durer un an et demi. Si tout se déroule comme prévu, les travaux seront terminés au cours du deuxième semestre 2023.

N.L.