Le nouveau complexe des archives de l'Etat à Arlon a officiellement été inauguré lundi en présence de Mathieu Michel, secrétaire d'État en charge de la Régie des Bâtiments et de Thomas Dermine, secrétaire d'État pour la Relance et les Investissements stratégiques.

Les travaux de rénovation et la construction d'une extension pour ce complexe, situé dans le Parc des Expositions à Arlon, étaient terminés depuis fin 2020 mais l'inauguration n'avait pas encore eu lieu en raison de la crise sanitaire. Ils ont permis de doubler la capacité de stockage, qui est désormais de 40 km linéaires, mais aussi de rénover l'ancien bâtiment pour former un ensemble.

Les Archives de l'État à Arlon acquièrent et conservent les archives publiques de plus de 30 ans (archives des cours et tribunaux, des administrations publiques,...), les archives notariales ainsi que les archives du secteur privé et des particuliers établis, résidant ou ayant résidé en province de Luxembourg (entreprises, hommes politiques, associations, sociétés, entreprises, familles influentes,...).

Les fonds et collections conservés aux Archives de l'État d'Arlon s'étalent sur plusieurs siècles. Elles ont aussi récupéré les fonds des Archives de l'Etat de Saint-Hubert après la fermeture de ce service en 2019. Le document le plus ancien qui est conservé Arlon date de 1070 et provient de l'important fonds de l'abbaye bénédictine de Saint-Hubert.

Le projet total de ce complexe représente un investissement d'environ 8,7 millions d'euros.