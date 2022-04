Les Fêtes du Maitrank se déroulent chaque année lors du troisième week-end du mois de mai. Il s’agit d’un évènement majeur du folklore arlonais qui met à l’honneur son célèbre breuvage : le Maitrank, vin aromatisé à l’aspérule odorante.

L’édition 2022, programmée les 21 et 22 mai, aura une saveur tout à fait singulière. Elle marquera à la fois le grand retour des festivités du Maitrank après deux années d’absence à cause de la crise sanitaire, mais également la naissance d’une nouvelle organisation plus ambitieuse. La gratuité générale de la manifestation est maintenue.

Sur le plan logistique, les travaux de la Place Léopold, ayant pour objectif de créer un espace événementiel d’ici 2024, ont bien évidemment chamboulé les plans habituels. Aussi, la décision a été prise de déménager les festivités du Maitrank à la rue Paul Reuter et à la Place des Chasseurs Ardennais. Cette nouvelle configuration offrira plusieurs avantages, notamment celui de disposer de grands espaces pour mettre en place de nombreuses animations. A quelques exceptions, ces animations seront, comme à l’accoutumée, totalement gratuites.

" Après deux ans d’absence, le public arlonais attend le Maitrank avec impatience. Notre objectif est de marquer le coup, de mettre les petits plats dans les grands, détaille le Comité des Fêtes, en charge de l’organisation des festivités. Avec les travaux de la Place Léopold, l’opportunité s’est présentée de réinventer l’organisation spatiale des festivités. Nous nous sommes donnés carte blanche, le seul impératif étant que la manifestation reste dans le centre-ville."

In fine, la rue Paul Reuter et la Place des Chasseurs Ardennais ont été retenues grâce à leur situation géographique idéale et les grands espaces disponibles. Ces derniers permettront de mettre sur pied de nombreuses animations et d’accueillir un maximum de participants dans un cadre convivial et sécurisé. " Avec la série de concerts le samedi soir, nous avions besoin d’un grand espace ouvert. La Place des Chasseurs Ardennais offrait tous les critères recherchés. Pareil avec la rue Paul Reuter, dont la disposition permet d’installer de nombreuses activités et d’accueillir plusieurs milliers de visiteurs tout en préservant la convivialité", continue le Comité organisateur.

Autre nouveauté, la petite fête foraine du Maitrank, habituellement installée Place Schalbert, fera partie intégrante des animations proposées aux visiteurs. Quelques forains feront en effet le déplacement jusque dans la rue Paul Reuter et installeront leurs métiers devant l’Administration Communale. De quoi accroitre encore davantage le caractère festif et bon enfant des festivités.

Enfin, les enfants seront gâtés le dimanche après-midi. Un spectacle entièrement gratuit leur sera consacré dès 14 h sur le parvis de l’hôtel de Ville.