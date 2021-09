Après dix ans d’absence, l’UCM Luxembourg et l’Association Commerciale et Industrielle d’Arlon (ACIA) redonnent vie aux Routes du Commerce, le vendredi 17 septembre.

" Les Routes du Commerce, lancée par l’UCM Luxembourg, est un événement qui permet aux commerçants, le temps d’une soirée, de se présenter sous un angle différent et plus personnel, aux habitants d’Arlon", rappelle Catherine Arnold, présidente de l’ACIA. " Les commerçants ouvrent ainsi leurs portes sur les coulisses et la richesse de leur activité."



Comment leur est venu l’idée de créer leur entreprise ? Quelle est la philosophie de leurs choix de marchandises ? Comment gèrent-ils le quotidien du commerce, la fidélisation de leur clientèle, l’agencement de leurs vitrines ? Autant de réponses, et bien d’autres, qu’ils pourront apporter aux visiteurs, le 17 septembre à partir de 19 heures.

Pour cette édition 2021, les commerçants nouvellement établis, ou ayant repris une activité existante, en 2020 et 2021 ont été sélectionnés. Artisphère, Color & Moi, CrePote , Dress Code, La Focacceria, Le Dahlia Noir, LN Coffee, Obaines, Orléona, Pâtes à Crêpes, Shop Choy Urban Styl’, Vino-Terre-Happy partageront la passion de leur métier, leur philosophie commerciale et feront découvrir leur(s) spécialité(s).

La volonté de l’UCM et de l’ACIA est de rappeler, par ce moyen à la fois ludique et convivial, que le commerce à Arlon ne se limite pas à quelques établissements et qu’il existe une véritable richesse dans la variété des services proposés. D’autres thèmes seront abordés, dans les années à venir, afin de vous faire (re)découvrir toute la diversité de la vie commerciale, que ce soit en centre-ville ou dans le grand Arlon.

Sur inscription préalable, les visiteurs auront le choix d’un parcours reprenant des commerces de secteurs très différents. À pied ou véhiculés, ils seront amenés à partir à leur rencontre, par groupe de huit adultes. Le rendez-vous est fixé à 18 h 30 au Palais d’Arlon, Place Léopold. pour la formation des groupes. Un drink de clôture est prévu à 22 h au Palais. Inscription auprès de l’ACIA : secretariat@acia.be jusqu’au 13 septembre