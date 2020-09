Arlon : mobilisation générale au Galdenberg Luxembourg L.TR Une pétition comprenant 118 signatures a été envoyée à la commune. Le dossier est actuellement à la Région Wallonne. © D.R.

Fin 2019, un promoteur avait déposé à la Ville d’Arlon une demande de permis d’urbanisme pour construire plusieurs appartements (4) dans le quartier du Galdenberg, rue du Moulin Lampach. Malheureusement pour lui, le 26 février, le Collège communal a émis un refus à ce projet. Pourquoi ? Retenons surtout que plusieurs points présentés par le promoteur ne respectaient pas les prescriptions urbanistiques d’usage. Idelux-Eaux avait aussi dénoncé quelques problèmes, tout comme le fonctionnaire délégué (Région Wallonne) qui a, lui-aussi, suivi la commune. Bref, un dossier qui semblait bloqué. Sauf que le promoteur a décidé de faire un recours, à la RW. Nous étions alors au printemps, au début de la crise sanitaire. Une fois n’est pas coutume, la RW a décidé de prendre le temps avant de donner un avis. Elle a également lancé une enquête publique, afin de connaître l’avis des riverains. Cette enquête a pris fin ce vendredi 18 septembre. « C’est un projet démesuré par rapport au quartier. Un projet qui ne vise pas à améliorer la qualité de vie, mais plutôt à rentabiliser le terrain du promoteur. En effet, ce sont de petits appartements, certains d’une superficie d’environ 40m2, qu’il souhaite faire. De plus, il y aurait un manque de place évident au niveau du parking. Nous ne sommes pas opposés à la construction d’une habitation sur ce terrain, mais il faut un projet adapté au quartier, et non en contradiction avec celui-ci. Nous espérons que la Commune ira défendre sa position auprès de la RW », explique aujourd’hui Amélie Cremers, une riveraine. Le Ministre Borsus a donc le dossier en main, une décision devrait être prise dans les prochaines semaines. « En fonction de la décision, la partie lésée pourra encore faire appel en allant au Conseil d’Etat. La commune s’est déjà positionnée en début d’année et soutient les riverains dans ce dossier », confirme le conseiller communal Marc Kerger (Arlon 2030). Plus de cent riverains du quartier se sont exprimés pendant l’enquête publique. Les réponses ont été remises officiellement ce vendredi 18 septembre à la commune.