La minorité arlonaise s’inquiète. Les plans définitifs de la place n’ont pas encore été dévoilés.

Le prochain conseil communal se tiendra mardi prochain à Arlon. Une cinquantaine de points sont à l’ordre du jour, mais parmi ceux-ci, pas question de la Place Léopold. Ce qui préoccupe la minorité en place.

« Incroyable ! Le Bourgmestre d'Arlon qui n'arrête pas d'annoncer le début imminent des travaux d'un parking souterrain place Léopold n'est toujours pas parvenu à présenter le projet définitif au conseil communal. Une fois de plus, le point n'est pas mis à l'ordre du jour du prochain conseil. Les conseillers arlonais n'ont toujours pas vu le projet définitif, ne l'ont pas voté et ignorent ce qu'il va coûter. Quand on sait que le dossier doit ensuite être envoyé à la tutelle, puis qu'il faut procéder aux adjudications…A-t-on encore droit à des subsides ? Inutile de dire que les travaux ne débuteront pas en 2020, quoi que raconte notre édile. Et qu’on ne me dise pas que c’est à cause du virus s’il y a du retard », commente ainsi le conseiller Jean-Marie Triffaux. Un point qui sera, à n’en point douter, sans doute à nouveau rappeler par le conseiller mardi prochain.