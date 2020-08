Le conseil communal de ce mercredi a été tendu au moment d’aborder la question de la Place Léopold.

Le groupe Ecolo+, emmené par Romain Gaudron, n’a en effet pas hésité à voter contre ce projet d’envergure. « Je me réjouis déjà de respirer les gaz venant des pots d’échappement lorsque je serai allongé sur la pelouse », a d’ailleurs ironisé le chef de file des Verts, qui a une vision différente du projet. Ecolo+ pointe aussi l’abattage d’une quarantaine d’arbres pour réaliser ce parking. « Oui, mais 67 autres seront plantés », rétorque l’architecte en charge du dossier. Ce dernier en a profité pour dévoiler les plans définitifs de l’Espace Léopold.

© Architecture Pierre Hebbelinck : architecte, mandataire Arche Claire : architecte MSA : urbaniste



Par rapport à la dernière version, quelques changements ont été réalisés. Retenons que le sol de la place ne sera pas bicolore en forme de losanges, mais en granit uni. L’un des trois édicules (cheminées posées en surface, en cas d’incendie) aura une taille plus réduite. Le reste n’a guère évolué : un parking comportant deux sous-sols, avec 191 places (voitures), 15 places (motos) et 15 places (vélos). Des places très larges (2,7m). En surface, 24 places de parking, une halle couverte et une plaine de jeu moderne. Le coût global de ce parking est estimé à 6 467 754 euros (3,2 millions de fonds propres et le reste emprunté sur 25 ans). Pour les aménagements en surface, le montant avoisine 8 millions d’euros (subventionné à 3,6 millions d’euros). Le début des travaux est prévu avant l’été 2021. La durée ne devrait pas dépasser deux ans.

L.TR.