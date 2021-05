Arlon reçoit un 8 sur 10 pour la mobilité ! Luxembourg Laurent Trotta © D.R.

Le week-end dernier, un accident mortel a eu lieu sur la route de Neufchâteau à Arlon. Un homme de 57 ans est décédé en trottinette. On ne saura jamais expliquer les causes de ce drame, des témoins affirment avoir vu la personne faire un écart avant d’être percutée par une voiture… Arlon, ville adaptée pour les cyclistes ? On peut se poser la question. "Oui, c’est de mieux en mieux. Au fil des années, on remarque que la ville a fait pas mal d’efforts pour améliorer la sécurité des 2 roues. Il y a notamment plus de marquages au sol, des pistes cyclables, des zones 30