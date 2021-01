L’équipe sera en direct sur Facebook et YouTube les 21, 25 et 26 janvier

Cette année, l’Institut Sainte-Marie d’Arlon s’adapte aux conditions sanitaires imposées par le Covid en proposant des soirées en live. Dans le cadre des inscriptions en première secondaire, l'école organise deux soirées d’information virtuelle, à destination des élèves de sixième primaire et de leurs parents, le jeudi 21 janvier à 19h et le lundi 25 janvier à 20h, en direct sur Facebook et YouTube.

" Nous présenterons en équipe, leur future école, ses atouts, la grille horaire en première et surtout les modalités pratiques pour inscrire son enfant", précise la direction . " A l’issue de la présentation, une session de questions-réponses sera organisée en direct."



Pour les élèves intéressés par l’enseignement en immersion anglais, une soirée supplémentaire est organisée le mardi 26 janvier à 20h. Voici le lien pour télécharger la capsule d'appel pour ces trois soirées :



https://we.tl/t-fAO1DgO9Ng