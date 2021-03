Le fait est assez rare et il est à souligner. A Arlon, l’opposition fait front commun. Le 7 avril, un conseil communal est demandé par les groupes Ecolo+ et Pour vouS, qui communiquent sur le sujet.

" Suite à la réception par la ville des offres pour la réalisation des travaux de l’Espace Léopold, l’heure de vérité approche pour ce projet controversé. En effet, la désignation par le Collège des entreprises qui réaliseront les travaux rendra tout retour en arrière impossible. Les groupes Pour vouS et Ecolo + estiment que cette décision doit être prise en toute transparence et en tenant compte de l’ensemble des éléments en notre possession. A ce titre, il nous apparait nécessaire que les résultats du sondage réalisé par l’Obse -Observatoire de l’environnement d’Arlon- auquel plus d’un millier d’arlonais a participé, soient débattus en Conseil communal. De même, vu que le chantier représente pour la Ville la plus grosse dépense de la législature, avec un montant supérieur à 15 millions d’euros, il nous apparaît raisonnable que les différentes offres soient également présentées au Conseil communal pour que les élus puissent remettre un avis sur le choix que le Collège aura à opérer. C’est pourquoi, conformément à l’article L1122-12 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, les élus des groupes Ecolo + et Pour vouS ont déposé ce lundi, dans les mains du Directeur général de la ville, un courrier de convocation du Conseil communal en date du mercredi 7 avril 2021 à 19h00", peut-on lire.