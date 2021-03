Les Zadistes à peine expulsés de la zone de Schoppach, un rassemblement solidaire face à cette expulsion est organisé dans la foulée. Ce lundi vers 18 heures, Place Léopold à Arlon, des citoyens sont ainsi invités à rejoindre le mouvement pour « lutter contre la création d’un Zoning de la part d’Idelux et pour la libération immédiate de toutes les personnes arrêtées », peut-on ainsi lire dans un communiqué diffusé peu après midi. En outre, ces militants estiment qu’il est essentiel pour eux de ne pas rester invisibles et que « la résistance doit être amenée dans le centre d’Arlon, vu que celle-ci n’a pu avoir lieu ce lundi matin. Nous sommes un mouvement large et divers, riche en couleurs et en motivation », est-il également écrit en substance.