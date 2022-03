Il y a eu beaucoup d’effervescence ce matin, route de Luxembourg, entre Arlon et Steinfort, avec un important déploiement policier.

Sur place, dans l'ancien Doggy Palace d'Arlon, les policiers et la douane ont effectué la découverte d’une usine à cigarettes clandestine.

Des millions de cigarettes ont été saisies. Des saisies sont également en cours à Anvers (entre 35 et 40 millions de cigarettes) et en France (fabrique illégale et 16 tonnes de cigarettes).