Les témoins de moralité se sont enchaînés tout au long de l'après-midi pour évoquer la personnalité de Marie-Thérèse Roufosse et de Philippe Lemaire.

Membres de la famille, anciens amants, amis et autres compagnons de comptoir ont dressé le portrait de deux personnes aux tempéraments radicalement différents.

"Bienveillante", "toujours prête à rendre service", "le cœur sur la main", "toujours à l'écoute", sont autant de termes employés à l'évocation de Marie-Thérèse Roufosse. "Marie avait un charme naturel. C'était une personne qui vous parlait sans prétention, mais qui vous captivait par sa bonne humeur. C'était quelqu'un de joyeux naturellement. Elle était très indépendante. Quelqu'un de souriant qui avait trop bon cœur", se souvient un ancien compagnon de la victime, qui décrit au contraire l'accusé comme un homme "terne". "À part faire le pilier de comptoir, il ne savait rien faire d'autre. Voir sa compagne rire, s'amuser, discuter avec les gens, ça ne lui allait pas." Plusieurs témoins évoquent la crainte que Philippe Lemaire inspirait à la tenancière, les menaces qu'il lui adressait. Un témoin affirme l'avoir entendu dire à la tenancière, la veille des faits, soir de la finale de la Coupe du Monde, "C'est la dernière fois que tu regardes un match de la Belgique."

Le parcours de Philippe Lemaire apparait bien plus chaotique, entre le divorce de ses parents, son ressentiment envers la justice, son placement en IPPJ pour avoir tué son grand-père maternel, ses nombreux antécédents judiciaires et son départ à l'étranger pour échapper à la prison. L'enquête de moralité le présente comme un homme autoritaire et qui sait toujours tout mieux que tout le monde, mais aussi comme quelqu'un disposé à rendre service et généreux, à condition de ne pas être en opposition avec ses idées.

Parmi les proches de l'accusé appelés à la barre, sa sœur évoque leur enfance à ses frères et elle, délaissés par leurs parents, détestés par leur belle-mère. "S'il n'avait pas été mêlé aux problèmes parentaux, il aurait continué ses cabanes et ses balades dans les bois. Il aurait eu une vie tout à fait normale", déclare-t-elle à propos de son frère. "Je peux croire franchement qu'il était cocu. Mais qu'on ne tue pas pour ça. S'il n'y avait pas eu les cachets, il n'aurait pas fait ça."

Accusé d'avoir assassiné son ex-compagne d'une balle dans la tête le 15 juillet à Bastogne, Philppe Lemaire affirme avoir été pris d'un trou noir au moment de passer à l'acte en raison de médicaments versés dans son verre. Une version qualifiée de "fragile" par l'expert psychiatre mercredi matin.