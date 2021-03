Le jury de la cour d'assises du Luxembourg a reconnu jeudi Jordan Deleuze, 37 ans, coupable de coups et blessures volontaires sur Freddy Bontems, 59 ans, pour des coups mortels sur la victime lors d'une soirée alcoolisée le 7 novembre 2017 à Arlon. Cette qualification est celle qu'avait plaidée la défense. La victime était décédée à la suite d'une altercation. Pour le ministère public et la partie civile, les faits devaient être qualifiés d'assassinat, comme cela avait été visés lors du renvoi aux assises. Jordan Deleuze avait filmé et photographié les scène de coup avec son GSM.

Pour Me Benjamin Dethier, conseil de l'une des sœurs de Freddy Bontemps, la gradation dans les coups "ne pouvaient qu'entraîner la mort". L'avocat évoquant un accusé, sachant très bien ce qu'il faisait, au cours de différentes phases de coups "dans un combat perdu d'avance pour Freddy Bontems".

L'avocat général Marianne Lejeune a, elle, appuyé dans son réquisitoire la thèse de l'assassinat. "JordanDeleuze a toujours ses armes avec lui...ses mains et ses pieds", a-t-elle lancé. L'avocat général retenant des phases successives de coups montrant une intention de tuer. "Le fait qu'il n'ait rien fait est la preuve qu'il voulait ôter la vie", a dit l'avocat général, évoquant une sauvagerie et une mise à mort d'une victime inconsciente mais ressentant encore de la douleur. La magistrate du ministère public a aussi parlé d'une "maturation" du processus criminel.

Le premier avocat de Jordan Deleuze à prendre la parole, Me Dimitri De Coster, a d'emblée tenu à souligner que le responsable de la mort de Freddy Bontems était Jordan Deleuze "lui et personne d'autre que lui".

La défense a par contre voulu aborder le débat sur la culpabilité sous l'angle de qualification juridique. "JordanDeleuze est ivre, il explose et il n'a aucune préparation", a plaidé Me De Coster écartant la préméditation. Autre avocat de la défense, Me Dimitri Soblet, s'est lui attaché à balayer l'intention homicide. "Un cas nébuleux" pour le plaideur, car la soirée s'est passée sur fond d'alcool. "Jordan Deleuze a dit 'Je l'ai allongé', ce qui est le signe d'une bagarre", a relevé Me Soblet. Et pour l'avocat de la défense, si l'accusé a filmé les scènes, c'était dans l'idée de montrer les images le lendemain à la victime, ce qui excluait de la sorte toute intention homicide.

Le jury a estimé qu'il demeurait un doute, dès lors favorable à l'accusé et que les faits ont eu lieu dans un "climat d'énervement" consécutif à une dispute.