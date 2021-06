Raymond Lochet, décédé noyé à l'âge de 85 ans le 27 février 2017 dans le véhicule d'Eric Flammang plongé dans les eaux du Lac de Rabais à Virton, était sain d'esprit, selon les éléments d'enquête présentés lundi devant la cours d'assises du Luxembourg. Parlant d'un accident dû à un excès de boisson, Eric Flammang est cependant accusé d'assassinat sur son vieil ami et suspecté dès lors d'avoir amené volontairement son véhicule - une Citroën Berlingo - dans le Lac de Rabais, et ce sur fond d'une histoire de vente en viager de la maison de la victime. Eric Flammang soutient, lui, que Raymond Lochet était manipulé par une autre famille dont il était proche.

Eric Flammang et son épouse avaient conclu un contrat de vente en viager pour l'habitation de la victime à Chenois (Virton). Au moment des faits, les mensualités n'étaient plus payées et une procédure était lancée devant le tribunal d'Arlon, avec une audience prévue justement le lendemain des faits, pour casser la vente pour non-paiement. Les époux Flammang auraient dû de plus payer des indemnités de l'ordre de 7.000 euros.

Eric Flammang explique avoir voulu discuter le 27 février 2017 avec Raymond Lochet, qu'il décrit comme un père de substitution, pour éviter les frais supplémentaires. Toujours selon l'accusé, la victime aurait pu être dirigée par l'autre famille.

Mais selon le juge d'instruction honoraire Jacques Langlois, entendu comme témoin devant la cour d'assises aux côtés des enquêteurs, pour avoir mené l'instruction, ceci n'a pas été corroboré par l'avocate de Raymond Lochet, qui l'assistait dans la démarche pour mettre fin au contrat de vente en viager.

"Elle a parlé de quelqu'un de tout à fait sain d'esprit, d'agréable et ne nécessitant pas de mise sous administration provisoire", a témoigné le juge d'instruction. Selon ce que l'avocate lui avait aussi expliqué, Raymond Lochet avait par contre le sentiment d'avoir été abusé par les époux Flammang.

Malgré une inculpation pour assassinat et une mise sous mandat d'arrêt, le juge Langlois avait accepté qu'Eric Flammang soit remis en liberté, en mai 2018, dans l'attente de son procès. Le magistrat instructeur explique avoir pris en compte l'expertise psychologique mettant en avant un risque de récidive quasi nul ainsi que l'ancrage social et familial d'Eric Flammang. L'accusé comparait d'ailleurs libre devant la cour d'assises.