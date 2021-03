Un jury constitué de sept femmes et cinq hommes a été tiré au sort, mercredi devant la cour d'assises du Luxembourg, en vue de juger à partir de lundi, Jordan Deleuze, 37 ans, accusé d'avoir assassiné Freddy Bontems, alors âgé de 59 ans. Trois femmes et un homme ont été désignés jurés suppléants

Les faits remontent au 7 décembre 2017 et s'étaient produits lors d'une soirée arrosée dans l'appartement d'une amie de Jordan Deleuze, rue du lavoir à Arlon, chez qui ce dernier était alors hébergé. La victime était un ami de l'accusé.

Freddy Bontems est décédé des suite de coups violents, dont Jordan Deleuze est accusé d'être l'auteur. Ce dernier aurait reproché à Freddy Bontems de ne pas transmettre ses messages à son ex-compagne, alors que la victime semblait également avoir des sentiments pour cette femme.

Le soir des faits, Jordan Deleuze, Freddy Bontems, l'occupante de l'appartement et un autre ami du groupe étaient présents. Ces deux derniers se sont réfugiés dans une autre pièce lorsque Jordan Deleuze a commencé à s'emporter contre la victime. L'ami avait ensuite découvert Freddy Bontems inanimé, gisant dans une mare de sang, et décidé d'appeler les secours.

Selon les conclusion médico-légales, la victime était déjà cliniquement morte à l'arrivée des pompiers. JordanDeleuze avait alors déclaré au sujet de Freddy Bontems: "Je suis désolé, je l'ai allongé". Les secours avaient ensuite prévenu la police.

Freddy Bontems est décédé à l'hôpital quelques heures après son admission.

L'analyse du GSM de Jordan Deleuze a montré que l'accusé avait photographié et filmé les faits. D'autres images, relatives à une altercation avec une autre personne en octobre 2017, soit deux mois avant la mort de Freddy Bontems, ont aussi été découvertes. Celle qui hébergeait Jordan Deleuze avait en outre signalé à la police une bagarre supplémentaire, impliquant une troisième personne et remontant à l'été 2016. Ces faits ont été versés au dossier et Jordan Deleuze devra également en répondre lors de son procès devant la cour d'assises.

Le procès devrait durer cinq jours.