Un jury constitué de 7 femmes et 5 hommes a été désigné mercredi devant la cour d'assises du Luxembourg pour juger dès lundi Clara Maes, 89 ans, qui devra répondre du meurtre de sa vieille amie Suzanne Thibeau, 93 ans, en janvier 2015 à Libramont. Une femme et deux hommes ont été tirés au sort comme jurés suppléants. L'octogénaire a toujours nié toute implication dans la mort de la nonagénaire. Le corps sans vie de Suzanne Thibeau, baignant dans une mare de sang, avait été retrouvé, dans son habitation du centre de Libramont, le 3 janvier 2015 en début d'après-midi, par un couple d'amis venu lui rendre visite.

La première hypothèse, sur la base des constatations du médecin urgentiste envoyé sur place, avait été celle d'une mort excluant toute intervention d'une tierce personne. Aucune trace d'effraction n'avait non plus été relevée. Mais le responsable des pompes funèbres, au moment de la toilette du corps, avait découvert une importante entaille au niveau du coup de la nonagénaire. Il avait alors prévenu la police et le dossier avait pris une autre tournure.

La piste criminelle avait finalement été retenue. Des traces de coups au niveau du crane et des lésions de défense aux mains ont été relevées sur le corps de Suzanne Thibeau. Selon l'expertise, une arme piquante ou tranchante aurait été utilisée. Deux couteaux ensanglantés ont aussi fini par être découverts dans un tiroir à couverts chez la victime.

Clara Maes serait la dernière personne à avoir vu Suzanne Thibeau en vie. Elle s'était encore rendue le matin du 3 janvier 2015, comme elle en avait l'habitude, chez son amie afin de l'aider dans des taches ménagères quotidiennes. La mort de Suzanne Thibeau serait, selon les conclusions de l'enquête, survenue dans la matinée.

Face aux éléments du dossier, dont ce qui pourrait être des contradictions, le juge d'instruction avait finalement inculpé Clara Maes de meurtre, en juillet 2015, six mois après la découverte du corps de son amie. Vu son grand âge, l'accusée n'a cependant jamais été placée sous mandat d'arrêt et comparait libre à son procès.

L'un des mobiles qui devrait être soulevé serait une histoire d'héritage. Suzanne Thibeau, veuve par deux fois et sans descendant, avait un important patrimoine financier.

Le procès est prévu pour cinq jours.