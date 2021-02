Ce jeudi 25 février, entre 7h et 18h, des travaux seront effectués sur la N830, avenue de l’Europe à Athus (Aubange), à hauteur du viaduc qui surplombe les voies ferroviaires. Cette intervention vise à réhabiliter des dégradations localisées du revêtement afin de garantir la sécurité des usagers.

La circulation y sera réduite à une bande sur 150 mètres avec une vitesse limitée à 30km/h et sera régulée par des feux tricolores de part et d'autre du viaduc. Ce chantier, financé par la Sofico sera réalisé en collaboration avec son partenaire technique, le SPW Mobilité et Infrastructures.