On vous le signalait il y a quelques mois : la gratuité des transports en commun, et pour tout le monde, est désormais une réalité au Grand-Duché du Luxembourg depuis ce week-end. On s’attendait donc à avoir un premier rush de navetteurs au début de cette semaine du côté de la gare d’Athus, mais il n’en a rien été.

"On n’a pas vu une réelle hausse de la fréquentation, mais je présume que c’est sans doute dû à l’effet Coronavirus. En effet, j’ai entendu dire que certains travailleurs frontaliers, qui étaient enrhumés ce week-end, sont restés chez eux ce lundi", précise d’abord Jean-Paul Dondelinger, le bourgmestre.

Contrairement aux gares d’Aubange et d’Halanzy, la gare d’Athus appartient toujours à la SNCB. La commune aimerait que cette troisième gare devienne aussi sa propriété. Un souhait émis lors d’un des derniers conseils communaux de 2019. "Nous avions ensuite demandé une estimation de rachat à la SNCB. Les chiffres sont secrets. Nous allons étudier la question. Il est clair que c’est notre but de l’acheter. On est confiants. Ce serait assez exceptionnel d’être propriétaire des trois gares. Un cas, peut-être unique en Belgique. Ce n’est pas notre rôle, à la base. Mais comme la SNCB ne bouge pas… Les gares d’Halanzy et d’Aubange ne rapportent pas grand-chose. Et les navetteurs viennent déjà en nombre à Athus…", poursuit-il. Sous-entendu, il faut améliorer les infrastructures actuelles qui ne répondent plus, ni aux attentes des voyageurs, ni à la réalité du terrain.

Les parkings sont saturés, même si la situation s’est un peu améliorée ces derniers temps. "La SNCB a réalisé quelques travaux sur un terrain qui lui appartient encore. Une petite dizaine de places de parking ont été ajoutées. Encore un petit effort, car quand il pleut, boue et eau sont légion."

On rappelle enfin que les trois gares de la commune ne bénéficient pas d’un tarif préférentiel transfrontalier. Une aberration dans le contexte actuel qu’il faudrait améliorer. "Ce serait effectivement une bonne chose si les tarifs étaient similaires dans les trois gares. Ça désengorgerait sans doute plus vite Athus", conclut-il.

