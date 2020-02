Le parquet réclame 1 mois de prison et 50 euros d’amende

Travaillant la nuit pour une société de gardiennage, le prévenu découvre un jour que sa femme le trompe. “”, confesse-t-il à la juge Brilot.

Le couple se sépare et Maxime (prénom d’emprunt) va tenter de comprendre. Entre janvier et avril 2018, il envoie des centaines de SMS à son ex-femme. “ Entre-temps, j’ai aussi appris que j’avais un cancer. A 35 ans, me voilà sans emploi, car on m’a reconnu incapable de travailler", ajoute-t-il.

